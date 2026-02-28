Haberler

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'ın merkezinde 3 patlama sesi duyulurken, üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine birkaç füze isabet etti. Saldırının İsrail ve ABD tarafından ortak gerçekleştirildiğini duyuran İran, çok sayıda kentin hedef alındığını belirtti.

  • İsrail, İran'ın başkanlık sarayı ve hükümet yerleşkesini hedef alan saldırı başlattı.
  • Tahran'ın merkezinde ve kuzeyinde patlamalar yaşandı, üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine füze isabet etti.
  • ABD'ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford İsrail kıyılarına ulaştı.

İsrail, İran'a karşı önleyici saldırı başlattı. İsrail basını, İran'ın başkanlık sarayı ve hükümet yerleşkesinin hedef alındığını, bazı önemli isimlerin evlerine suikast saldırısı düzenlediğini duyurdu.

TAHRAN'IN KUZEYİNDE 3 PATLAMA SESİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'ın merkezinde 3 patlama sesi yankılandı. Üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine birkaç füze isabet etti. Tahran'ın kuzeyinde 2 patlama daha olduğu belirtiliyor.

İRAN: İSRAİL VE ABD'NİN ORTAK SALDIRISI

İran, saldırıların İsrail ve ABD'nin ortaklığında gerçekleştiğini ve Tahran, İsfahan, Kum, Kereç ile Kirmanşah'ın hedef alındığını duyurdu. İran dini lideri Hamaney'in ise Tahran'da olmadığı, güvenli bir noktaya götürüldüğü açıklandı.

İSRAİL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kudüs'te siren seslerinin duyulduğunu belirtti. İsrail ordusu ise sirenlerin, olası bir hava saldırısına karşı halkı hazırlamak amacıyla devreye alındığını bildirdi. Ordu ayrıca, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıyor, okullar tatil edildi.

İsrail, hava sahasını sivil uçuşlara kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ İSRAİL KIYILARINA ULAŞTI

Öte yandan İsrail basını, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Haberde, ABD'ye ait 20 yakıt ikmal uçağının geçtiğimiz Perşembe günü İsrail'e vardığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran'a saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olduğu belirtildi. ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Amerika ve bu eniğine karşı topyekun taarruz bize birlik şarttır !!!

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa Mut:

Bizimkilerde abdli zaten trump ne derse onu yapiyoruz

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Türkiye boş yere Somali, katar, Azerbaycan, arnavutluk, kktc ve diğer bilinmedik yerlere üs kurmuyor. Tcg Anadolu, yüzen kale zaten. Sürpriz teknolojileri ilk kimde kullanacağız bakalım. O uçak gemisini koca bir sandala çevirmek 5 dk.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Sekerci:

Kardeşim TCG Anadolu çöp sadece çıkarma gemisi İHA kalkabilir ama inemez dizel bir gemi senin gemilerin uçak gemilerine yanasanaz sende bizde olmayan silahları var gemiyi koruyan hiç yakıt almadan nukler yıllarca suyun dibinde deniz altı var Azerbaycan zaten İsrail'le beraber şuan bu devirde ABD hiç kimse kafa tutamiyor mecburen bende çok isterdim dünyada 1 numara ülke olalım şuan bizim ülkenin savaş iktiyacı yok gelişmeye iktiyacı var

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAyhan erdem:

Zate Amerika ve İsrail İn bir numaralı dostumdur turkiye bakmayın gosterme lık laflara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadnan Kocal:

Görürsün dostumu biraz daha güçlenelim

yanıt2
yanıt0

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

