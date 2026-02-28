İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İsrail, İran'a karşı önleyici saldırı başlattı. İsrail basını, İran'ın başkanlık sarayı ve hükümet yerleşkesinin hedef alındığını, bazı önemli isimlerin evlerine suikast saldırısı düzenlediğini duyurdu.

TAHRAN'IN KUZEYİNDE 3 PATLAMA SESİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'ın merkezinde 3 patlama sesi yankılandı. Üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine birkaç füze isabet etti. Tahran'ın kuzeyinde 2 patlama daha olduğu belirtiliyor.

İRAN: İSRAİL VE ABD'NİN ORTAK SALDIRISI

İran, saldırıların İsrail ve ABD'nin ortaklığında gerçekleştiğini ve Tahran, İsfahan, Kum, Kereç ile Kirmanşah'ın hedef alındığını duyurdu. İran dini lideri Hamaney'in ise Tahran'da olmadığı, güvenli bir noktaya götürüldüğü açıklandı.

İSRAİL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kudüs'te siren seslerinin duyulduğunu belirtti. İsrail ordusu ise sirenlerin, olası bir hava saldırısına karşı halkı hazırlamak amacıyla devreye alındığını bildirdi. Ordu ayrıca, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıyor, okullar tatil edildi.

İsrail, hava sahasını sivil uçuşlara kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ İSRAİL KIYILARINA ULAŞTI

Öte yandan İsrail basını, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Haberde, ABD'ye ait 20 yakıt ikmal uçağının geçtiğimiz Perşembe günü İsrail'e vardığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran'a saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olduğu belirtildi. ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.