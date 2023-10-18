İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri El Şifa Hastanesi'ne taşındı
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İsrail'in Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri kamyonetle El Şifa Hastanesi'ne taşındı. Saldırı sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri kamyonetle El Şifa Hastanesi'ne taşındı.
İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya