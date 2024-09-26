İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 71 Ölü, 400 Yaralı

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'a dün düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğü 400 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırılar başladığından bu yana ölenlerin sayısı 620'ye ulaştı. Lübnan genelindeki yoğun İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edilmiş olabileceği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği saldırılarda en az 72 kişinin öldüğünü, yaklaşık 400 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılardan bu yana ölenlerin sayısı 620'ye ulaştı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in Lübnan genelindeki yoğun bombardımanı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edilmiş olabileceğini söyledi.

İsrail, Lübnan'a "kara harekatı" düzenleyebilir

Öte yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırındaki askerlere Hizbullah'a karşı "olası" bir kara harekatına hazırlanmaları talimatını verdi. Ülkenin Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde, Hizbullah ile diplomatik bir çözüm için zamanın dolduğunu ve İsrail'in çok fazla güç kullanarak daha askeri bir prosedür izlediğini söyledi. İsrail ordusu da, "İsrail askerlerinin botlarının düşman topraklarında olacağını" söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Lübnan, yeni bir Gazze olamayacak"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in günlerdir devam eden ölümcül saldırılarının ardından Lübnan'da tırmanan çatışmalarla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuştu. Guterres, Lübnan'ın "yeni bir Gazze olamayacağını" söyledi ve "ne pahasına olursa olsun" topyekun bir savaştan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Mikati: "Bu saldırganlığa konseyin 15 üyesi buna karşılık vermeli"

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in "dünyanın gözü önünde Lübnan vatandaşları arasında terör ve korku yaydığını" söyledi. Mikati toplantıda şu ifadeleri kaydetti:

"İsrail, savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını gökyüzümüze göndererek egemenliğimizi ihlal ediyor. Birkaç gün içinde yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Hastaneler dolmuş durumda, daha fazla yaralıyı kabul edemiyorlar. Lübnan bugün elektronik bir siber saldırının, kara saldırısına dönüşebilecek ve topyekun bir bölgesel savaşa dönüşebilecek bir hava ve deniz saldırısının kurbanıdır. Konseyin 15 üyesi buna karşılık vermelidir. Bu saldırganlığın durdurulması ve ülkemin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunan açık tutumunuzla donanmış olarak ülkeme dönmeyi umuyorum."

İsrail BM Büyükelçisi: "İsrail, geniş çaplı bir savaş istemiyor"

BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuşan İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise ülkesinin geniş çaplı bir savaş istemediğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Ortadoğu'nun "tam ölçekli bir felaketle" karşı karşıya olduğunu söyleyerek İsrail'in çatışmayı tırmandırması halinde Tahran'ın Lübnan'ı "her türlü yolla" destekleyeceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki gümrük polisi bölgesinde bir evi bombaladı. Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampında, İsrail ordusu el-Yafawiya caddesindeki bir bombalarken, en az 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolardan fazla silah satışını engellemeyi amaçlıyor

ABD Senatörü Bernie Sanders, diğer Demokrat Senatörler Peter Welch ve Jeff Merkley ile birlikte ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolardan fazla silah satışını engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısını resmen sunduğunu açıkladı.

Sanders, yaptığı basın açıklamasında, "Başbakan Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti sadece Hamas'a karşı savaş açmadı. Filistin halkına karşı topyekün bir savaş açmış, 41 binden fazla Filistinliyi öldürmüş ve 95 binden fazlasını yaralamıştır, bunların yüzde 60'ı kadın, çocuk ya da yaşlıdır" dedi.

Sanders, ayrıca, İsrail'in Gazze'de ABD silahlarını kullanmasının 1961 tarihli Dış Yardım Yasası ve Silah İhracatı Kontrol Yasası'nda belirtilen hükümleri ihlal ettiğini söyledi.

ABD Senatosu, kasım ayında yeniden toplandığında "Ortak Onaylamama Kararlarını" oylayacak.