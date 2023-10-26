İsrail'in Hamas'ın kilometrelerce uzunluktaki tünellerini yok etmek için geliştirdiği gizli silah basına sızdı

İsrail'in Gazze'ye olası bir kara harekatında en çok çekindiği konulardan birinin Hamas'ın kazdığı kilometrelerce uzunluktaki tüneller olduğu biliniyor. İsrail ordusunun Hamas tünellerine karşı gizli bir silahı devreye aldığı öğrenildi. İngiliz basını, İsrail'in Hamas'a karşı özel olarak geliştirdiği "Sünger bombası" adı verilen silahın testlerini de yaptığını ve hızla genleşerek tünel girişini kapatan bu son derece zehirli maddenin denemeleri sırasında bazı askerlerin kör olduğunu iddia etti.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 20 gündür Gazze'ye bomba yağdırırken İngiliz basınında bugün yer alan bir haber büyük ses getirdi. Olası bir kara harekatında İsrail'in en çok çekindiği konuların başında gelen Hamas'ın kilometrelerce uzunluktaki tünelleri için ordunun gizli bir silah geliştirdiğini yazan İngiliz basını, "Sünger bombası" adı verilen bu maddenin tünel girişlerini çok kısa bir sürede kapattığını ve oldukça zehirli olduğunu yazdı.

TÜNELLERİ ETKİSİZ KILMAK İÇİN "SÜNGER BOMBASI" GELİŞTİRDİLER

İsrail ordusunun Hamas'ın kilometrelerce uzunluktaki yeraltı tünellerini etkisiz hale getirmek için "gizli bir silah" kullanacağı iddia edildi. "Sünger bombası" adı verilen bu silahın Hamas'a karşı özel olarak geliştirildiği belirtiliyor. Patlayıcı içermeyen sünger bombası, iki farklı kimyasal sıvının birleşmesiyle çalışıyor. Köpüğe benzer bir madde oluşuyor. Hızla genleşen madde, tünel girişini hızla kapatıyor.

"SİLAHIN TESTİ SIRASINDA ÇOK SAYIDA İSRAİLLİ KÖR OLDU"

İsrail askerlerinin 2021 yılında düzenlenen tatbikatta Tze'Elim askeri üssünde kurulan tünel sisteminde bombayı test ettiği belirtildi. Bu maddelerin son derece zehirli olduğu ve denemeler sırasında bazı İsrailli askerlerin kör olduğu da iddialar arasında. İsrail, sünger bombaları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

HAMAS ESİRLERİ DE BU TÜNELLERDE TUTUYOR

Hamas'ın Gazze'de inşa ettiği yeraltı tünelleri, silah ve mühimmat depolamak için kullanılıyor. Tünellerde fark edilmeden hareket eden Hamas üyelerininolası bir kara operasyonunda İsrail askerlerine pusu kurabileceği belirtiliyor. Hamas'ın elindeki rehinelerin de bu tünellerde tutulduğu ifade ediliyor. Zira Hamas'ın serbest bıraktıkları rehineler de örümcek ağına benzer tünellerden geçirildiklerini ve yeraltında tutulduklarını anlatmıştı.

İSRAİL ROBOTLARI DA DEVREYE ALABİLİR

İsrail ordusunun tünellerde robotlar ve dronelar da kullanmayı deneyeceği, bunun için kablolu özel dronelar ürettiği iddialar arasında.