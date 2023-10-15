İsrail'in Gazze'yi işgal planı ortaya çıktı! Bölgeye gönderecekleri 10 bin askerle Hamas'ı bitirecekler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9. gününde devam ederken, kara harekatı da artık an meselesi. Gazze'deki can kaybı 2 bin 329'a yükselirken, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İsrail'in Gazze'yi işgal planını yazdı. Buna göre İsrail, bölgeye 10 bin asker göndererek, Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldıracak. Saldırının 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacağı iddia ediliyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) İsrailli subaylar ile konuştu ve Tel Aviv'in işgal planını yazdı. " İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderliğini Hedef Alıyor" başlıklı habere göre, İsrail, Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve lider kadrosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor.

HAMAS'IN EN ÜST SİYASİ VE ASKERİ HİYERARŞİSİ HEDEFTE

NYT'ye konuşan üç üst düzey yetkiliye göre amaç, Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak. Saldırının 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacağı ve IDF'nin en azından geçici olarak Gazze'nin bazı kısımlarını elinde tutma girişiminde bulunacağı belirtiliyor.

"TÜNELLERDEN ÇIKIP İSRAİL ASKERLERİNİ PUSUYA DÜŞÜRECEKLER"

Bir Hamas yetkilisi ise gazeteye, savaşçılarının, askerleri şaşırtmak için ilerleyişlerinin arkasındaki tünellerden çıkıp İsrail askerlerini pusuya düşürmeye çalışacağını söyledi. Haberde "Üç İsrailli subay, daha fazla ayrıntı vermeden, askerlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi" ifadesine yer verildi.

"HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE HAREKAT ERTELENDİ"

Gazeteye konuşan kaynaklar, işgalin başlangıçta hafta sonu için planlandığını, ancak İsrailli pilotların ve drone operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle en azından kısmen birkaç gün ertelendiğini söyledi.

KARA BİRLİKLERİNİ SAVAŞ UÇAKLARI KORUYACAK

Aynı kaynaklar, İsrail saldırı gücünün piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandolardan oluşacağını ifade etti. Kara birliklerine savaş uçakları, helikopterler, havadan insansız hava araçları ve karadan ve denizden atılan toplar tarafından koruma sağlanacak.

GAZZE'DE CAN KAYBI 2 BİN 329'A YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

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