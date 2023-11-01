İsrail'in Gazze'ye saldırısında yaralanan Filistinliler Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a nakledildi

Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden çok sayıda yaralının Mısır'a giriş yaptığını duyurdu. Yaralılar, Kuzey Sina'daki hastanelere nakledildi. Mısır Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 117'sinin yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

İLK GRUP MISIR'A GİRDİ

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Mısır'a giriş yapan yaralılar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Gazze'deki olaylarda yaralanan Filistinli kardeşlerimizden ilk grubu Refah Sınır Kapısı'nda karşılandık." ifadelerine yer verildi. Yaralıların tümünün Kuzey Sina kentindeki donanımlı hastanelere nakledilmeye başlandığı kaydedildi.

YARALILARIN 117'Sİ YABANCI UYRUKLU

Gazze'den getirilen yaralıların olduğu ilk grupta toplamda kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunlardan 117'sinin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 16'ya yükseldi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

GAZZE'DE 9 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 130 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İSRAİL SALDIRILARIN DOZUNU ARTIRDI

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonlarını genişletmeye başlarken hava saldırılarının dozunu da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.