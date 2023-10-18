2 ülke çağrı yaptı! İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması sonrası BMGK acil toplanıyor

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yaptığı katliamda 500 masum insan öldürüldü. Filistin yönetimi 3 gün yas ilan ederken, BMGK Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çağrısı üzerine saldırıyı görüşmek üzere bugün acil toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için bugün acil toplanacak.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 masum insan öldürüldü. Bölgeden kan donduran görüntüler gelirken, dünyanın birçok noktasında ise insanlar İsrail'i protesto etmek için sokaklara indi. Ülkemizde de İsrail'e ait konsoloslukları önünde eylemler yapıldı.

17.00'DE TOPLANACAKLAR

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise BM'yi acil toplantıya çağırdı. Dünya İsrail'in katliamını konuşurken BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, bugün acil olarak toplanacağı duyuruldu. Toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) gerçekleşeceği bilgisi verildi. Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de "insani duraklama" talep eden karar tasarısının oylamaya sunulacağı da ifade edildi.

DÜN "İNSANİ ATEŞKES" TASARISINI REDDETMİŞLERDİ

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedildi. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı. Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.