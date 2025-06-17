İsrail'in Demir Kubbe'si Tel Aviv'i vurdu! O anlar kamerada

İsrail'in hava savunma sistemi olan 'Demir Kubbe' arızalandı. Demir Kubbe'den çıkan bir füzenin Tel Aviv'i vurduğu anlar kameraya yansıdı.

İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaşta beşinci güne girildi. İran gece boyunca İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürdü. Diğer yandan İsrail füzeleri de Tahran'ı aralıklarla vurmaya devam etti.

İsrail'in hava savunma sistemi olan 'Demir Kubbe' arızalandı. Demir Kubbe'den çıkan bir füzenin Tel Aviv'i vurduğu anlar kameraya yansıdı.

DEMİR KUBBE NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Demir Kubbe (İngilizcesi: Iron Dome), İsrail tarafından geliştirilen mobil hava savunma sistemi. İlk olarak 2011 yılında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Sistemin amacı, kısa menzilli roketleri, havan toplarını, topçu mermilerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tespit edip havada imha etmek. Özellikle Hamas ve Hizbullah gibi grupların İsrail topraklarına fırlattığı roketlere karşı kullanıyor.

Demir Kubbe, Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries iş birliğiyle İsrail Savunma Bakanlığı tarafından geliştirildi. ABD'nin de geliştirme ve finansman süreçlerinde katkısı bulunuyor.

Demir Kubbe üç ana bileşenden oluşur:

Radar Ünitesi (EL/M-2084)

Gelişmiş bir çoklu görev radarı olarak adlandırılıyor. Gelen tehdidi (roket, İHA, havan mermisi) erken tespit eder ve hız, yön, menzil bilgilerini toplar.

Kontrol ve Komuta Merkezi (BMC - Battle Management and Control)

Radarın tespit ettiği hedefi analiz eder. Hedefin düşeceği yeri tahmin eder (eğer yerleşim yeri değilse müdahale etmeyebilir). Gerekirse, imha komutu verir.

Fırlatma Bataryası ve Tamir Füzeleri (Tamir Interceptor Missiles)

Hedefe kilitlenerek gönderilir. Hedefle temas etmeden önce yakın mesafede patlayarak düşmanı havada imha eder. Genellikle her batarya 20 kadar füze taşır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Oldukça hızlı: Hedefi birkaç saniye içinde tanımlayıp müdahale eder.

Seçici: Her hedefi vurmaz; yerleşim alanı dışına düşeceği anlaşılan roketleri israf olmaması adına yok etmez.

Yüksek başarı oranı: İsrail kaynaklarına göre %85-90 arasında değişen imha başarı oranına sahiptir (bağımsız kaynaklar bu oranı daha düşük bulabiliyor).

Mobil: Araçlarla taşınabilir ve hızlı şekilde konuşlandırılabilir.

MALİYET VE ELEŞTİRİLER

Her Tamir füzesi yaklaşık 50.000 dolara mal olmaktadır.

Karşısındaki roketlerin maliyeti çoğunlukla birkaç yüz dolardır, bu nedenle ekonomik sürdürülebilirliği sıkça eleştirilir.

Ancak insan kayıplarını ve altyapı zararlarını önlediği için bu maliyet "göze alınabilir" olarak görülür.

ABD DE İLGİLENDİ

İsrail dışında ABD ordusu da sistemle ilgilenmiştir ve bazı prototipleri test etmiştir.

Savaş stratejileri üzerinde devrim etkisi yaratmış; sivil kayıpları azaltarak askeri ve diplomatik alanlarda avantaj sağlamıştır.