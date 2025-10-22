Haberler

İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den sert tepki

İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den sert tepki
Güncelleme:
İsrail meclisinin Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarıyı ön oylamada kabul etmesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria Filistin toprağıdır." denildi.

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ilhakını öngören tasarıyı kabul etti. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

DIŞİŞLERİ: İSRAİL'İN BATI ŞERİA ADIMI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail'in skandal kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir.

"BATI ŞERİA FİLİSTİN TOPRAĞIDIR"

Gazze'de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir. 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir.

Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
