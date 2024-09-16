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İsrail'den katliamın yıl dönümünde yeni katliam hazırlığı

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İsrail, tıpkı 1982 yılında gerçekleştirdiği Sabra ve Şatilla katliamında olduğu gibi Lübnan'a yönelik yeni ve büyük bir saldırı planlıyor. İsrail medyası ise, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'a askeri saldırıyı engellediği gerekçesiyle Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı düşündüğünü yazdı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 10 binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, Lübnan'a büyük bir kara saldırısı hazırlığında. 1982 yılında gerçekleşen ve İsrail'in, Lübnan topraklarındaki Filistinli mülteci kamplarına yönelik saldırısında 3 bine yakın insan can vermişti. Tel Aviv yönetimi, kanlı saldırının yıldönümünde, bu kez daha büyük bir katliam için kolları sıvadı.

LÜBNAN'A SALDIRI HAZIRLIĞI KRİZ YARATTI

İsrail siyaseti ise Sabra Şatilla katliamının üzerinden geçen 42 yılın ardından sonra Lübnan'a yönelik yeni bir katliamı tartışıyor. binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümette bu saldırıya karşı olan Savunma Bakanı'nın istifa iddialarını konuşuluyor.

İsrail'in 42 Yıl Önceki Planı Yeniden Gündemde: Lübnan'a Saldırı Hazırlığı Kriz Yarattı!

İsrail'in 42 Yıl Önceki Planı Yeniden Gündemde: Lübnan'a Saldırı Hazırlığı Kriz Yarattı!

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki sivil savunma birliklerine silah dağıttı. Bu amaçla bölgeye havadan bildiriler dağıtan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi.

İsrail'in 42 Yıl Önceki Planı Yeniden Gündemde: Lübnan'a Saldırı Hazırlığı Kriz Yarattı!

KATLİAMIN YIL DÖNÜMÜNDE YENİ KATLİAM HAZIRLIĞI

İsrail'in Lübnan'a yeni saldırı planının Sabra ve Şatilla katliamlarının yıldönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

15 Eylül 1982'de İsrail ordusunun Ariel Şaron komutasında Lübnan'ı işgalinin ardından 16 Eylül'de Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kampları İsrail askerlerince kuşatıldı. İsrail ordusu ve Lübnanlı Hıristiyan Falanjist milislerin işbirliğiyle 40 saat süren katliam 17 Eylül'de sona erdi.

İsrail'in 42 Yıl Önceki Planı Yeniden Gündemde: Lübnan'a Saldırı Hazırlığı Kriz Yarattı!

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin tespitlerine göre 2750 sivil erkek kadın ve çocuk öldürüldü. Katliam sonrası kampa giren ilk İsrailli gazeteci Amnon Kapeliouk'a göre ölü sayısı 3 binden fazlaydı. Kimi Filistin kaynaklarına göre öldürülenlerin sayısı 7 bini geçiyordu. İsrail ordusuna göreyse ölü sayısı 300 dolayındaydı.

İsrail'in 42 yıl önceki planı yine devrede! Lübnan'a saldırı hazırlığı kriz yarattı!

İsrail'in 42 Yıl Önceki Planı Yeniden Gündemde: Lübnan'a Saldırı Hazırlığı Kriz Yarattı!

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya

Binyamin Netanyahu Politika Lübnan İsrail Dünya

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