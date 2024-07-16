İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'ye aylardır bomba üstüne bomba yağdıran ve on binlerce sivili katleden İsrail ordusu bir kanlı saldırı daha gerçekleştirdi.

2 KAMPA HAVA SALDIRISI

Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı 2 kampa düzenlenen hava saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...