İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu kanlı bir saldırı daha düzenledi. Reuters'ın geçtiği habere göre İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı var.
Gazze'ye aylardır bomba üstüne bomba yağdıran ve on binlerce sivili katleden İsrail ordusu bir kanlı saldırı daha gerçekleştirdi.
2 KAMPA HAVA SALDIRISI
Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı 2 kampa düzenlenen hava saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.
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