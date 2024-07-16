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İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu kanlı bir saldırı daha düzenledi. Reuters'ın geçtiği habere göre İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı var.

Gazze'ye aylardır bomba üstüne bomba yağdıran ve on binlerce sivili katleden İsrail ordusu bir kanlı saldırı daha gerçekleştirdi.

2 KAMPA HAVA SALDIRISI

Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı 2 kampa düzenlenen hava saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Rıdvan Polat:

Müslüman liderlerinin canı sağ olsun mumların marifeti

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JY:

BAŞLARIM HAN YUNUS'A DA FİLİSTİN'E DE İSRAIL'E DE BİZE NE ONLARDAN. DOLAR 33 TL'Yİ GEÇMİŞ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİ ZAMLA 380 DOLAR BİLE ETMİYOR ÜLKEMİN EMEKLİSİ AÇ AÇ AÇ.

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