İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Netzarim Koridoru bölgesinde yardım kamyonlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İNSANİ YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ve güneyinde İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE BİLDİRİ ATTI

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus kenti doğusunda yer alan el-Karara beldesinde konutları havaya uçurduğunu belirtti. İsrail uçaklarından bildiri atıldığını da aktaran görgü tanıkları, ellerindeki kağıtları kameraya gösterdi.

Gazze'ye atılan bildirilerde "Masal bitti, hikaye sona erdi. Hamas artık tarih oldu. Hamas sizi uçurumun kenarına getirdi atlayın" yazdığı görüldü.

56 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 56 bin 531 kişi yaşamını yitirdi, 133 bin 642 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.