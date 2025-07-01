İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı

İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bugün düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi. Kanlı saldırılar devam ederken İsrail ordusunun, Gazze'ye üzerlerinde "Masal bitti, hikaye sona erdi. Hamas artık tarih oldu. Hamas sizi uçurumun kenarına getirdi atlayın" yazan bildiriler attığı görüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Netzarim Koridoru bölgesinde yardım kamyonlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İNSANİ YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ve güneyinde İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE BİLDİRİ ATTI

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus kenti doğusunda yer alan el-Karara beldesinde konutları havaya uçurduğunu belirtti. İsrail uçaklarından bildiri atıldığını da aktaran görgü tanıkları, ellerindeki kağıtları kameraya gösterdi.

İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

Gazze'ye atılan bildirilerde "Masal bitti, hikaye sona erdi. Hamas artık tarih oldu. Hamas sizi uçurumun kenarına getirdi atlayın" yazdığı görüldü.

İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

56 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 56 bin 531 kişi yaşamını yitirdi, 133 bin 642 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Dünya
İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar

İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJY:

GÖKDEN ALLAH'INIZ GELSE ZAFER İSRAİL'İN OLACAK DİYE YAZMIŞTIM BURAYA.

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Haber Yorumlarınecdet:

Leman dergisini basan arkadaşları Gazze ye davet ediyoruz

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bu İsrail'in proje ortakları çok başarılı ortakları olmasaydı çoktan bitmişti

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

RECEP'in "İÇİ BOŞ TENEKESİ" AKP, bildiğiniz gibi...... Bu millet, AKP'nin, aslında, "İSRAİL HOLDİNG" olduğunu anladığı zaman, o zaman birşeyler değişebilir....... AKP'liler..... Allah (c.c) Kuran'da emrettiği halde, İSRAİL İRAN'A SALDIRDIĞI ZAMAN, NEDEN İRAN'A YARDIM ETMEDİNİZ ?........ "RECEP" inize söyleyin, bu soruya cevap versin..... İRAN'A NEDEN YARDIM ETMEDİNİZ ?......

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kan akıtmayı seven bir Millet değiliz ama söz konusu Vatan olursa Dünya'nın şah damarını keseriz.

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