İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını verdiği Gazze'yi işgal operasyonunun ilk adımı başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin operasyonun ilk aşamasına dair açıklamalarda bulundu.

İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çatışmaların yaşandığını söyleyen Defrin, Gazze şehri çevresinin kontrol altına alındığını belirtti. Operasyonun gelişimine dair harita paylaşıldı.

NETANYAHU'DAN İŞGALİN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI EMRİ

Diğer yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Benyamin Netanyahu'nun aldığı yeni kararlara dair açıklamalar geldi. Netanyahu'nun orduya Hamas'ın yenilgiye uğratılması için yapılan operasyonun belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği aktarıldı.

HAMAS: SALDIRILAR ÖNCEKİLER GİBİ BAŞARISIZ OLACAK

Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan ve "Gideon'un Savaş Arabaları 2" ismi verilen saldırıların da öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi. Açıklamada, söz konusu planın, Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın devamı ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği belirtildi.

Hamas'ın, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü vahşi savaşı sürdürmede ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, arabulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, "anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını" gösterdiği aktarıldı.

"Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek." ifadeleri kullanılan açıklamada, arabuluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

İsrail, operasyon kapsamında Gazze şehrinin çevresinin kontrol altında olduğunu duyurdu.

60 BİN YEDEK ASKER SİLAH ALTINA ALINACAK

İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz günlerde, Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yapmış, Gazze'nin işgal planını onaylamıştı. Onaylanan işgal planıyla 60 bin yedek askerin silah altına alınması bekleniyor.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

İsrail işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürme hazırlığı yapıyor. Planın bu ilk aşamasının ardından Gazze Şehri tamamen ele geçirilecek. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kampları hedef alınacak.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

İsrail bir yandan Gazze'yi işgale hazırlanırken öte yandan ateşkes için arabulucuların baskısı da artıyor. İsrail İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, ateşkes görüşmeleri kapsamında Katarlı yetkililer ile biraraya geldi. Görüşme Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşti.

Bir diğer ateşkes diplomasisi kapsamında, arabulucu ülkelerden Mısır'ın Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda görüştü. Görüşmede Witkoff'un daha önce sunduğu öneri doğrultusunda hazırlanan ve Hamas tarafından kabul edilen teklif yer aldı. Mısırlı bakan, İsrail'e çağrı yaparak teklifin savaşın bitmesi için iyi bir fırsat olduğuna işaret etti.