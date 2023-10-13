İsrail-Filistin Çatışmasında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden siviller için Beyazıt Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) organizasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri cenaze namazının ardından Beyazıt Meydanı'nda, 'Hamas'a selam direnişe devam', 'Aksa Tufanı Siyonizm'i yenecek' ve 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları atarak İsrail'i protesto etti.

KAYA: BU ÜMMET ASLA BU ZULME BOYUN EĞMEYECEK'

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, "Aksa Tufanı ile iftihar ettiğimizi duyurmak için burada olduğumuzu belirtmek istiyorum. İşte görüyoruz, çocuklar, kadınlar katlediliyor. Ambulanslar, okullar bombalanıyor. Buna karşı birileri de çıkmış 'bu savaşı Hamas başlattı' diyor. 7 Ekim'den önce Filistin işgal altında değil miydi? Gazze bir açık hava hapishanesi değil miydi? Bu ümmet asla bu zulme boyun eğmeyecekö dedi.

YILDIRI: İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NİÇİN MISIR'DA TOPLANMIYORSUN

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Filistinli direnişçiler asla teslim olmayacak. Kudüs'ü Mescidi Aksa'yı özgürleştirene kadar bu mücadeleye devam edecek. Bütün koltuk sahiplerine sesleniyorum. Birlik ve beraberliğinizi ortaya koyun. İslam İşbirliği Teşkilatı niçin Mısır'da toplanmıyorsun? Hani sen Mescit-i Aksa yakıldığı için kurulmuştun. Neden şuan da yanan Mescit-i Aksa ve Kudüs için toplanmıyorsun'ö şeklinde konuştu.

"İSRAİL, İNGİLTERE SENİ KURTARAMAYACAK"

Yıldırım, "İsrail bir terör örgütüdür. İsrail ile devlet ilişkisi kurulamaz. İsrail'e abluka uygulanmalı. Bu terör örgütüne Büyükelçi atanamaz. Acilen orada ki büyükelçiliğimizi kapatıp, oradan çekmemiz lazım. İsrail, bir kaşık suda boğulacaksın, Amerika seni kurtaramayacak. İngiltere seni kurtaramayacak. Biden ne diyor, 'İsrail'e tam destek veriyorum.' Ver bakalım. Gemilerini gönder, askerlerini de gönder. Burada öyle bir öfke patlaması var ki, kundakta ki çocuğun gözlerinde ki ateş hepimize nefes olacak. Güç olacak, aşk olacak, direniş olacak. Türk vatandaşı olan hiç kimse, İsrail de askerlik yapmamalıdır. Askerlik yapanın vatandaşlığı iptal edilsin. Meclisten bunu istiyoruz. Bir tane Türk vatandaşı başvurmuş. Diyor ki, 'Ben gideceğim. Filistin'e karşı savaşacağım.' Bakın Türkiye'den sadece bir kişi çıktı. 83 milyon olarak bir ve beraberiz. İsrail'e karşı göreceksiniz bu direniş kazanacakö ifadelerini kullandı.