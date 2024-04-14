İsrail'e saldırı öncesi İran ve ABD'nin Türkiye üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı

İran'ın İsrail'e dün gece gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Reuters'ın haberine göre saldırı öncesi İran ve ABD, Türkiye üzerinden irtibat kurdu.

ABD, BELİRLİ SINIRLAR İÇİNDE OLMASINI İSTEMİŞ

Reuters'a konuşan Türk diplomat, "İran, Türkiye üzerinden ABD'ye operasyonun sadece büyükelçilik saldırısına müdahale olacağını, daha ileri gitmeyeceğini söyledi. ABD, operasyonun belirli sınırlar içerisinde olması gerektiğini Türkiye üzerinden İran'a iletti" açıklamasında bulundu.

ABDULLAHİYAN: KOMŞULARIMIZI 72 SAAT ÖNCE BİLGİLENDİRDİK

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırıdan 3 gün önce komşularına bilgilendirme yaptığını söyledi. Abdullahiyan, "Operasyonlarımızdan yaklaşık 72 saat önce, bölgedeki dostlarımızı ve komşularımızı İran'ın İsrail'e yanıtının kesin, meşru ve geri döndürülemez olduğu konusunda bilgilendirdik" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan 2024 tarihinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde toplam yedi kişi hayatını kaybetmişti. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce İHA, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.