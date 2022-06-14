İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına: Sakın otelinize dönmeyin, İran suikast timleri odanızda bekliyor

İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" çağrısında bulunmasının yankıları sürüyor. İsrail basını, Türkiye'de tatil yapan İsraillilerin yaşadıklarıyla ilgili bazı çarpıcı bilgileri paylaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" çağrısında bulunmuştu.

"GEREKMEDİKÇE İSTANBUL VE TÜRKİYE'YE GİTMEYİN"

"Bu terör saldırıları tatile giden İsraillileri hedef alıyor. Kasıtlı olarak İsraillileri öldürmek ya da kaçırmak için seçiyorlar. Bu gerçek ve ciddi bir tehdit" diyen bakan, "İsraillilere gerekmedikçe İstanbul'a ve Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız derhal İsrail'e dönün, İstanbul'a uçuş planınız varsa iptal edin. Hiçbir seyahat hayatınızdan değerli değildir" ifadelerini kullanmıştı.

İRANLI KOMUTANA DÜZENLENEN SUİKAST SONRASI MİSİLLEME KORKUSU

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei'nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, İran'ın olası misilleme saldırıları nedeniyle vatandaşlarına " Türkiye'ye gitmeyin" uyarısında bulunmuştu.

Albay Hassan Sayid Khodaei'nin öldürülmesinin ardından İran yönetimi intikam sözü vermişti.

"İSRAİLLİ ÇİFT EŞYALARINI ALAMADAN TÜRKİYE'DEN ÇIKARILDI"

İsrail televizyonu Channel 13, İstanbul'daki bazı İsraillilerin geçen hafta "ciddi tehlike" istihbaratı nedeniyle ülkeden hızla çıkarıldığını aktardı. Habere göre üst düzey bir İsrailli yetkili, İstanbul'da bir pazarı ziyaret eden İsrailli bir kadın turisti telefonla arayarak oteline dönmemesini, İran suikast timlerinin kendisini orada beklediğini söyledi. Bunun üzerine kadın ve eşi, oteldeki eşyalarını dahi alamadan İsrail güvenlik timi tarafından araçla havalimanına götürüldü. Burada suikast planının ipuçlarını öğrenmek için sorgulanan çift, daha sonra İsrail'e geri gönderildi.

İSRAİLLİ BAKAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Haberde, çiftin neden özellikle hedef alınmış olabileceğine dair bir ayrıntı yer almadı. Kaç İsraillinin aynı şekilde ülkelerine geri gönderildiği de belirtilmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Türkiye'deki birçok İsraillinin hayatının kurtarıldığını söyleyerek yardımları için Türkiye'ye teşekkür etmişti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un paylaştığı haberde, Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun İsrailli hedeflere yönelik saldırı planlarının İsrailli ve Türk güvenlik birimleri tarafından önlendiği kaydedilmişti.

"İSRAİL DE TEHLİKELİ BİR YER"

Öte yandan İsrail'in uyarısına rağmen birçok İsraillinin Türkiye seyahatinden vazgeçmediği de belirtildi. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, ülkedeki havalimanlarında İstanbul uçuşları için uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. İstanbul uçağına binmeden önce gazetecilere konuşan bir İsrailli, "İsrail de tehlikeli bir yer" dedi. Turizm Bakanlığı, havayolu şirketlerine Türkiye biletlerini iptal eden vatandaşlara paralarını iade etme çağrısı yaptı. Türkiye, İsraillilerin turizm için tercih ettiği ülkeler arasından üst sıralarda yer alıyor.