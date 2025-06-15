İsrail, Tahran'da petrol deposunu vurdu

İsrail, Tahran'da petrol deposunu vurdu
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İsrail, Tahran'da petrol deposunu vurdu
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İsrail, İran'a yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

İran, İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladı.

İSRAİL'DEN TAHRAN'A SALDIRI

Gelişmenin ardından İsrail de bir kez daha İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı. Kent genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'den Tahran'a yönelik yeni saldırı

PETROL DEPOSU VURULDU

Saldırılarda Şehran semtinde yer alan bir petrol deposunun vurulduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı. İranlı yetkililer saldırı sonucu oluşan yangının kontrol altına alındığını aktardı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: TAHRAN YANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Tahran'a yönelik yeni saldırıİsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İsrail'den Tahran'a yönelik yeni saldırı

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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