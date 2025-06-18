İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail cephesinden yapılan son açıklamada Tahran'a yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada İsrail uçaklarının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sığındığı bölgeyi vurduğu iddia edildi.

5 AYRI NOKTADA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Tahran'ın doğusunda yeni patlama sesleri duyuldu. AFP muhabiri, Tahran'ın doğu ve güneydoğu semalarında en az beş ayrı noktada yoğun duman yükseldiğini aktardı. İsrail Ordusu (IDF) ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran askeri hedeflerine yönelik bir hava saldırı dalgası gerçekleştirdiğini duyurdu.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İDDİA

İsrail basınında çıkan haberlere göre; Tahran'da vurulan yerler arasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sığındığı bölgenin de olduğu öne sürüldü.

HAMANEY YERALTI SIĞINAĞINDA

İran İnternational'a göre; İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan'daki bir yeraltı sığınağına götürüldü.

"İSRAİL BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Tüm dünya bölgedeki savaşı yakından takip ederken Hamaney'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "İsrail büyük bir hata yaptı ve cezalandırılacak" diyen Hamaney,İsrail'in "aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına" övgüde bulundu.

"BU MİLLET TESLİM OLMAYACAKTIR"

İran'ın "dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını" dile getiren Hamaney, "Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti: "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

"HAMANEY'İN YERİNİ BİLİYORUZ"

Öte yandan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullandı. Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.