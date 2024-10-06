İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı

Lübnan'da saldırılarını artıran İsrail ordusu, Beyrut'u bir kez daha vurdu. Gece saatlerinde sivillere, " Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapan İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye semtine hava bombardımanı düzenledi.

İSRAİL, BEYRUT'U BİR KEZ DAHA VURDU

Lübnan medyası, İsrail'in güney Beyrut ve çevresine beş hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılardan dördü "çok şiddetli" olarak nitelendirildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) "İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güney banliyölerine dört şiddetli saldırı düzenledi ve Chweifat bölgesine bir saldırı daha yaptı." haberini geçti. Olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.