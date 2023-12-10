İsrail'den KKTC iddiası: İran'ın İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişimini engelledik

Gazze'de katliama devam eden İsrail, İran'ın KKTC'de İsraillilere ve Yahudilere yönelik suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bir suikast girişimini engellediği belirtilerek, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail, KKTC'de İranlı ajanların İsraillilere ve Yhaudilere yönelik suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Yapılan açıklamada, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor." denildi.

İSRAİL: İRANLI AJANLAR, KKTC'DE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden ilginç bir açıklama yapıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın yayınladığı haberde, İsrailli yetkililer, İran'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudilere ve İsraillilere yönelik suikast girişiminin olduğunu öne sürdü. Açıklamada, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

"MOSSAD ENGELLEDİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafıından yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın KKTC'de İran'ın bölgedeki Yahudilere yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu fark ettiği ve engellediği iddia edildi. Açıklamada bu tür olayların 7 Ekim'den beri giderek arttığı belirtildi. Açıklamada İsrail'in, İran'ın Türkiye'nin kontrolündeki KKTC'yi "hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

GAZZE'DE 2 MİLYON FİLİSTİNLİ GÖÇE ZORLANDI

Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i 1,9 milyon Filistinli, İsrail ordusunun saldırıları karşısında abluka altında göçe zorlandı. BM kurumları, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinin kıtlığıyla mücadele ettiği yönünde uyarı yapıyor. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.