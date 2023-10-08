İsrail'deki çatışmalar nedeniyle Tel Aviv Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda çıkan çatışmalar nedeniyle birçok uçuş iptal edildi veya ertelendi. Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmaların etkisiyle havalimanında kaos ve izdiham yaşandı.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların iptal edilmesi ve ertelenmesi kaosa neden oldu.

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu internet sitelerinde yayınlanan sefer tarifeleri incelendiğinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında dünden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği görüldü.

Yolcular sosyal medya platformlarında havalimanındaki kaos ve izdihamı gösteren videolar yayınladı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.