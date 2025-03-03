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İsrail'de meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

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İsrail'in Hayfa kentindeki bir otobüs durağında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 70 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Saldırıda 15 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişi ağır yaralandı. Saldırganın İsrail vatandaşı olduğu doğrulandı. Saldırının ardından Hamas örgütü, eylemi 'kahramanca' olarak nitelendirdi ve İsrail genelinde benzer saldırıların devam etmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde dün sabah gerçekleşen bıçaklı saldırıda 70 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Saldırıda aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi ağır yaralandı.

Sabah iş trafiğinin yoğun olduğu saatlerde Hamifratz otobüs durağında meydana gelen olayda, saldırgan otobüsten iner inmez çevredekilere rastgele bıçakla saldırmaya başladı. Görgü tanıkları, saldırganın hiçbir uyarı yapmadan aniden saldırıya geçtiğini belirtti.

Olaya hızla müdahale eden bir güvenlik görevlisi, saldırganı ateş ederek etkisiz hale getirdi. Polis, saldırganın İsrail vatandaşı olduğunu doğruladı ancak kimliğiyle ilgili detaylı bilgi vermedi.

Saldırının ardından Hamas örgütü yaptığı açıklamada eylemi "kahramanca" olarak nitelendirdi ve İsrail genelinde benzer saldırıların devam etmesi çağrısında bulundu. Bu durum, bölgedeki tansiyon ve güvenlik endişelerini daha da artırdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Her yerde hayatımızı tehdit edenlere karşı mücadeleye devam edeceğiz ve onları mutlaka yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel güvenlik güçleri, şehir merkezindeki kontrolleri artırırken, vatandaşlara şüpheli durumlarda dikkatli olmaları ve yetkililere haber vermeleri çağrısında bulundu. Hayfa Belediye Başkanı, kent genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

İsrail'de meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

İsrail'de meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

İsrail'de meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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