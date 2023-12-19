İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehinelerin çıkarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazırız

İsrail, Gazze'de yeni bir insani ara için yeşil ışık yaktı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Hamas'ın üst düzey yetkilisinden yapılan bir açıklamada ise savaş devam ederken esir takası için bir müzakere yapılmayacağı ancak savaşı sonlandırmak için girişimlere açık oldukları belirtildi.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Operasyonu'nun ardından Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, yeni bir esir takasına hazır olduğunu belirtti. Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır" dedi. Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise savaş devam ederken esir takası için bir müzakere yapılmayacağını ancak savaşı sonlandırmak için girişimlere açık oldukları söyledi.

Hamas, 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Operasyonu ile İsrail'e saldırarak çok sayıda rehineyi alıkoymuştu. 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırılarını sürdüren İsrail ve Hamas arasında 7 gün süren bir geçici ateşkes ilan edilmişti. 1 Aralık'ta biten bu ateşkes süresince Hamas onlarca rehine serbest bırakırken, İsrail ise hapishanelerde tutulan Filistinlileri serbest bıraktı.

HERZOG: YENİ BİR İNSANİ ARAYA HAZIRIZ

İsrail, daha fazla rehinenin Gazze'den çıkarılması için yeni bir insani araya hazır olduklarını duyurdu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır" ifadelerini kullandı.

HAMAS: ESİR TAKASI İÇİN YENİ MÜZAKERE YAPILMAYACAK

Öte yandan Hamas'ın üst düzey yetkilisinden yapılan bir açıklamada ise savaş devam ederken esir takası için bir müzakere yapılmayacağını ancak savaşı sonlandırmak için girişimlere açık oldukları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

7 GÜN SÜREN ESİR TAKASI

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İSRAİL'İN 3 REHİNEYİ ÖLDÜRMESİ SONRASI BASKILAR ARTTI

İsrail askerlerinin Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına rağmen 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardında Tel Aviv yönetimi üzerinde Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varması konusunda baskılar artmıştı.

Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.