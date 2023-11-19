İsrail basını bu haberle çalkalanıyor: Festival saldırısı İsrail askerleri tarafından düzenlendi

İsrail merkezli Haaretz Gazetesi, 7 Ekim'de gerçekleşen Süpernova Festivali'nde 360 kişinin öldüğü saldırının Hamas tarafından değil, İsrail askerleri tarafından düzenlendiğini açıkladı. Haberde, İsrail ordusuna ait bir helikopterin festivaldekilere rastgele ateş açtığı yazıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail basını, 7 Ekim'de birçok İsraillinin öldürüldüğü Süpernova Festivali'ne gerçekleştirilen ve 360 kişinin öldüğü saldırının Hamas tarafından değil, İsrail askerleri tarafından düzenlendiğini açıkladı.

RASTGELE ATEŞ AÇMIŞLAR

İsrail merkezli Haaretz Gazetesi, festivaldeki saldırıyı Hamas'ın değil, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiğini ifade etti. Gazetenin haberinde, İsrail ordusuna ait bir helikopterin Gazze Şeridi yakınlarındaki Re'im kasabasında düzenlenen festivaldekilere rastgele ateş açtığı belirtildi. Haaretz'in üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, Hamas'ın festivalle ilgili önceden bir bilgisi olmadığı da aktarıldı. Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir kişi de sivillerin üzerine İsrail güçlerinin ateş açtığını ifade etmişti.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU

İsrail'de Gazze Şeridi yakınlarında 7 Ekim tarihinde çölde düzenlenen bir elektronik müzik festivali olan Supernova festivaline, Hamas kuvvetleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda insan hayatını kaybetmiş veya esir alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.