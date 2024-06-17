İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti.

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti