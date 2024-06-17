Üye Girişi
Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail Dünya Güncel Haberler

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

 Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti

Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti

 Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title