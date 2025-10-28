Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Dün kendilerine teslim edilen esir cesedinin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Tel Aviv yönetimi, Gazze'ye saldırmaya hazırlanıyor.

Sözde "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştiren İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, zirvenin ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun toplantıda, Gazze'de İsrail ordusunun işgalindeki "Sarı Hat"tın genişletilmesini görüştüğünü ve ABD yönetiminin bu konuuda bilgilendirildiğini aktardı. Washington'ın da İsrail ordusunun Gazze'deki işgalini genişletmesi anlamına gelen bu plana onay verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili ise ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen Hamas'a verilecek yanıta ilişkin bir karara varılmadığını söyledi. İsrail ordu yetkililerinin, güvenlik istişare toplantısında, Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılması dahil olmak üzere bir dizi öneride bulunduğunu aktaran söz konusu üst düzey yetkili, Netanyahu'nun toplantı sonunda hangi adımların atılabileceğine ilişkin ABD'lilerle koordinasyonun gerekli olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirleri bir yere gömülmüş gibi gösterip daha sonra Uluslarası Kızılhaç Örgütü ile kazarak bulmuş gibi yapmakla suçladığı bazı görüntüler yayınladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı. Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti. Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki garantör ülkeler, İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım karşısında buradaki tüm İsrailli ölü esirlerin cenazesinin bulunmasının zorluğunu kabul ettiklerini paylaşmıştı. Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden saldırıları geride 55 milyon ton kadar enkaz bıraktı.

Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı sıkı ambargo karşısında, içeride yeterli ağır iş makinesi, yol ve diğer altyapı eksikliklerinin de İsrailli esirlerin cenazelerine ve enkaz altında olduğu düşünülen 10 bin kadar Filistinlinin naaşına ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (15)

Banu Çelik:

ne Gazzeymiş ya. bıktım artık Gazze haberlerinden. başka gündem yok gibi.

Huseyin Duyar:

Banu Çelik senden bahsedelim istersen

Orhan Göksel:

gündem bu beğenmiyorsan yurtdışına hadii

Halit Matlı:

bir gün masum bir vatandaş olarak siz de katkedilirseniz ki inşallah olmaz o zaman anlarsınız umarım

Ali Veli:

Gazze insanlık meselesi. Seninle alakası yok yani.

ZİYA BAŞKAN:

biz de talimat verelim karşılık versinler yallah bismillah Allahuekber

Selim Şahin Şahin:

Pabucumun reisi nerede ????....... "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" diyen yalancı sahtekâr KARGA nerede ?????......... KOYUNLAR NEREDE ????.......... bugün bazıları "tank" masalı anlatıyorlardı !!!......

Arslan Demir:

Ne beklenirdi ki. Böyle olacağı kesin belliydi. Rezil dünya seyretsin

Cece Cece:

reis durduramıyor mu?

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
