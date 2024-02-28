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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rothschild'in ölümü sonrası ilk sözler

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Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, "19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Siyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren İngiltere kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, önceki gün 87 yaşında yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi iş insanı Rothschild için taziye mesajı yayınladı.

Rothschild ailesinin lideri Jacob Rothschild, önceki gün 87 yaşında öldü. Ailesi, Rothschild'in cenazesinin Yahudi geleneklerine uygun olarak aile içi bir törenle gerçekleştirileceğini, ileri bir tarihte de anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rothschild'in ölümü sonrası ilk sözlerJacob Rothschild

"YAHUDİ DEVLETİNİN KURULUŞUNA VAZGEÇİLMEZ KATKILARDA BULUNDU"

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyaca ünlü bir hayırsever ve İsrail devletinin büyük bir destekçisi olan Lord Jacob Rothschild'in vefatı nedeniyle Rothschild ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum. 19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü. İsrail halkı onu sonsuz şükran ve takdirle anacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rothschild'in ölümü sonrası ilk sözler

JACOB ROTHSCHILD KİMDİR?

İngiltere'de 1936'da doğan Rothschild, ülkenin önde gelen okullarından Eton College ve Oxford Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra aile mesleği olan bankacılıkla iş hayatına atıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rothschild'in ölümü sonrası ilk sözlerJacob Rothschild

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rothschild'in ölümü sonrası ilk sözlerJacob Rothschild

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olarak 1991-1999 yıllarında görev yapan Rothschild, öldüğünde "4. Rothschild Baronu" unvanını taşıyordu. Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstlenecek.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Dünya

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