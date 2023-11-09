İsrail Askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenledikleri baskınlar sonucunda 14'ü Cenin'de olmak üzere toplamda 18 Filistinliyi öldürdü. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde birçok kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

İsrail askerleri, 14'ü Cenin'de olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde dün geceden bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara direnen Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Cenin'de 14 Filistinliyi öldürdü. İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı içinde bir evi kuşattı. Buradaki Filistinli silahlı gruplarla, İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusuna ait araçların geçtiği bir noktada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine bölgeden dumanlar yükseldi.

Cenin Mülteci Kampı'nda iki okul ve üç ana okulunda mahsur kalan öğrenciler, akşam saatlerinde, İsrail askerlerinin ateş açmayı keseceğini açıkladığı yarım saatlik bir arada otobüs ve ambulanslarla çıkartıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede silahlı insansız hava aracının da kamptaki silahlı grupları hedef aldığı aktarıldı.

İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

Batı Şeria'nın diğer bölgelerindeki baskınlarda 4 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri, Ramallah'taki Emari ve Nablus'taki Balata mülteci kamplarına düzenledikleri baskınlarda 1'er Filistinliyi öldürdü. Söz konusu baskınlarda 39 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin El Halil'deki Dura kenti ile Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar bölgesinde de 1'er Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 18 Filistinliyi daha öldürmesi üzerine işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 181'e yükselmiş oldu.