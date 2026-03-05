Haberler

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın savaş karşıtı tutumu sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında dayanışma akımı başlattı. Hatta bu durumu bir adım daha ileri taşıyan İspanyollar, Türkler için vize kolaylığı talebiyle imza kampanyası başlattı.

  • İspanyollar, Türk vatandaşları için Avrupa Birliği'ne girişte vize kolaylığı ve Schengen başvuru koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Change.org'da imza kampanyası başlattı.
  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin İran krizi sırasında İspanya'daki üsleri kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı ve ABD ile İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırdı.
  • İspanya'da yayın yapan La Sexta kanalındaki Especial El Objetivo programında, sunucu El Gran Wyoming 'İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz' ifadesini kullandı.

İspanya'nın son dönemde uluslararası krizlerde sergilediği savaş karşıtı tutum, sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında dikkat çekici bir etkileşim dalgası oluşturdu. Özellikle X platformunda iki ülke kullanıcıları arasında esprili ve dostane paylaşımlar hızla yayıldı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Bu etkileşimin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise İspanyolların Change.org üzerinden başlattığı imza kampanyası oldu. Kampanyada, Türk vatandaşları için Avrupa Birliği'ne girişte vize kolaylığı sağlanması ve Schengen başvuru koşullarının iyileştirilmesi talep edildi.

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İSPANYA'NIN TUTUMU SOSYAL MEDYADA KARŞILIK BULDU

Milliyet tarafından derlenen habere göre; son günlerde İspanyol hükümetinin uluslararası krizler karşısındaki açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Gazze'de yaşananlara yönelik sert eleştirilerde bulunan İspanya yönetimi, İran krizi sırasında da ABD'nin ülkedeki üsleri kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ambargo tehditlerine rağmen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in geri adım atmaması ve ABD ile İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırması, sosyal medyada olumlu yorumlarla karşılandı.

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İSPANYOL TELEVİZYONUNA TAŞINDI

Sosyal medyada başlayan etkileşimin çıkış noktalarından biri ise X kullanıcısı İbrahim Dostel'in yaptığı paylaşım oldu. İspanyolca yazılan ve futbolcu Andres Iniesta'nın yer aldığı paylaşım kısa sürede viral hale geldi.

Bu paylaşımlar İspanya'da yayın yapan La Sexta kanalındaki Especial El Objetivo programında da gündeme geldi. Programda konuşan komedyen ve sunucu El Gran Wyoming, Türkiye'den gelen mesajların kendisini duygulandırdığını belirterek "İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz" ifadelerini kullandı.

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

MİZAH VE DAYANIŞMA PAYLAŞIMLARI

Sosyal medyada yayılan içeriklerde popüler kültür referansları, meme'ler ve yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller dikkat çekti. Türk kullanıcılar İspanya'nın barış yanlısı tutumunu destekleyen mesajlar paylaşırken, İspanyol kullanıcılar da bu mesajlara esprili ve samimi cevaplar verdi. İki ülke bayraklarının birlikte kullanıldığı görseller ve "barış" temalı mesajlar, sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim ağı oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSelçuk Karan:

İspanya örnek olsun dünyaya devlet hükümet görün

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

kardeş ülke olacak bir ülke ispanya azerbaycan gbi israil yalakalığı yapmıyorlar ispanya gitmek isterdim

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

levayı versinler fenere dayanışırız :D

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Ne güzel insanlar var. Keşke Allah beni İspanya ülkesinde yaratsaydı. :((((

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNe diyorsun?:

İyi de İran bayrağı asmaları gerekir . Olay Türkiye'ye nasıl evrildi çok ilginç ne alaka :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Dev derbi öncesi taraftarı havalara uçuracak iki müjde
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Dev derbi öncesi taraftarı havalara uçuracak iki müjde
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı