İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanya'nın son dönemde uluslararası krizlerde sergilediği savaş karşıtı tutum, sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında dikkat çekici bir etkileşim dalgası oluşturdu. Özellikle X platformunda iki ülke kullanıcıları arasında esprili ve dostane paylaşımlar hızla yayıldı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Bu etkileşimin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise İspanyolların Change.org üzerinden başlattığı imza kampanyası oldu. Kampanyada, Türk vatandaşları için Avrupa Birliği'ne girişte vize kolaylığı sağlanması ve Schengen başvuru koşullarının iyileştirilmesi talep edildi.

İSPANYA'NIN TUTUMU SOSYAL MEDYADA KARŞILIK BULDU

Milliyet tarafından derlenen habere göre; son günlerde İspanyol hükümetinin uluslararası krizler karşısındaki açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Gazze'de yaşananlara yönelik sert eleştirilerde bulunan İspanya yönetimi, İran krizi sırasında da ABD'nin ülkedeki üsleri kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ambargo tehditlerine rağmen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in geri adım atmaması ve ABD ile İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırması, sosyal medyada olumlu yorumlarla karşılandı.

İSPANYOL TELEVİZYONUNA TAŞINDI

Sosyal medyada başlayan etkileşimin çıkış noktalarından biri ise X kullanıcısı İbrahim Dostel'in yaptığı paylaşım oldu. İspanyolca yazılan ve futbolcu Andres Iniesta'nın yer aldığı paylaşım kısa sürede viral hale geldi.

Bu paylaşımlar İspanya'da yayın yapan La Sexta kanalındaki Especial El Objetivo programında da gündeme geldi. Programda konuşan komedyen ve sunucu El Gran Wyoming, Türkiye'den gelen mesajların kendisini duygulandırdığını belirterek "İspanyollar ve Türkler, biz kardeşiz" ifadelerini kullandı.

MİZAH VE DAYANIŞMA PAYLAŞIMLARI

Sosyal medyada yayılan içeriklerde popüler kültür referansları, meme'ler ve yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller dikkat çekti. Türk kullanıcılar İspanya'nın barış yanlısı tutumunu destekleyen mesajlar paylaşırken, İspanyol kullanıcılar da bu mesajlara esprili ve samimi cevaplar verdi. İki ülke bayraklarının birlikte kullanıldığı görseller ve "barış" temalı mesajlar, sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim ağı oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com