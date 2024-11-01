Üye Girişi
Haberler

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e çıktı. Yetkililer halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

İspanya'daki acil durum yetkilileri, ülkeyi yıkıp geçen sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının en az 205'e yükseldiğini duyurdu. Yaşamını yitirenlerin 202'sinin Valensiya'da yaşadığı öğrenildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kurtarma ekipleri, İspanya'nın doğusunda yollarına çıkan her şeyi süpüren büyük ani sel felaketinden 3 gün sonra, cuma günü mahsur kalan arabalarda ve ıslak binalarda cesetleri aramaya devam ediyor. Yetkililer halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

1064 ASKER GÖREV YAPIYOR

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

150'DEN FAZLA YOL KAPATILDI, TREN SEFERLERİ DURDU

Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid-Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

"YÜZYILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ"

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

"VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI"

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
Üvey babasını 'Sapık var' diyerek yakalatıp öldürdü

Üvey babasını "sapık var" diyerek yakalatıp öldürdü
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Allah yardımcıları olsun en azından İslam adı altında can almıyorlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.