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İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı

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İspanya'nın Costa Blanca bölgesindeki bir festivalde, bir boğa koşucusu boğa tarafından fırlatıldı ve boynuzlandı. 'Bous al Carrer' etkinliğinde yaşanan olayda koşucu ağır yaralandı. PETA, bu tür etkinliklerde boğaların genellikle öldürüldüğünü ve yılda 50-100 katılımcının yaralandığını belirtiyor. Her yıl düzinelerce yaralanma yaşanan bu festivaller, hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli sonuçlar doğuruyor.

İspanya'nın Costa Blanca bölgesindeki bir festivalde, bir boğa koşucusu havaya fırlatıldıktan sonra yerde çaresizce yatarken boğa tarafından defalarca boynuzlandı. Korkunç görüntülerde, boğanın gencin sağ bacağına saldırdığı görülüyor. İzleyiciler boğanın dikkatini dağıtmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bu olay, Benidorm yakınlarındaki Calpe'de düzenlenen "Bous al Carrer" etkinliğinde yaşandı. Kurbanın yaraları ciddi olarak nitelendirildi ve hala hastanede tedavi görüyor.

Boğaları içeren en ünlü festival, her yıl Temmuz ayında Pamplona'da düzenlenen San Fermin festivalidir. Her yıl düzinelerce koşucu yaralanıyor.

Boğa güreşinin popülerliğini kaybetmesine rağmen, bu tür festivaller İspanya'da hala yaygın. Geçen yıl benzer etkinliklerde ciddi yaralanmalar ve ölümler yaşandı.

Hayvan hakları grubu PETA, bu etkinliklerde boğaların "gösteri" sonrasında öldürüldüğünü belirtiyor. San Fermin festivalinde bir hafta boyunca 48 boğanın işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü iddia ediyorlar.

Bu gösterilerde boğalar kasıtlı olarak paniğe sokulur ve korkutulur. Hayvanlar genellikle hızla koşarken düşer veya çarparak yaralanır.

Boğa koşularında her yıl 50 ile 100 arasında katılımcı yaralanıyor. Bu etkinlikler hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli sonuçlar doğuruyor.

İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı

İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı

İspanya'da boğa festivalinde korkunç olay: Kızgın boğa, koşucuyu defalarca boynuzladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

İspanya İspanya PETA Hayvan Hakları Festival 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

vatandaş:

kaşınmış boğada kaşımış

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