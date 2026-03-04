İsmail Kaani idam mı edildi?

Dünya, 28 Şubat sabahına gözünü ABD- İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara açtı. İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü duyuruldu.

SALDIRIDAN KURTULAN TEK İSİM O OLDU

Bu gelişmelerin yanında dikkat çeken başka bir detay ise saldırıdan kurtulan isim oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ olarak çıkan tek isim oldu. Kaani, geçtiğimiz senelerde de İsrail'in iki saldırısından da kurtulmuştu. Bu Kaani için 'ajan' tartışmalarını tetikledi.

HAKKINDAKİ İDDİALARA YALANLAMA

2020'de öldürülen eski Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları'nın yabancı operasyonlardan sorumlu üst düzey komutanı olarak bilinen Kaani "Sürecin sonunda gerçekler ortaya çıkacak" şeklinde bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları yalanladı.

İDAM MI EDİLDİ?

Olayın yankıları sürerken İsmail Kaani'nin İran Devrim Muhafızları tarafından sorgulandıktan sonra idam edildiği öne sürüldü. Ancak gündeme bomba gibi düşen bu gelişme İranlı yetkililer tarafından yalanlandı.