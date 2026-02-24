Suriye'nin kuzeyindeki entegrasyon süreci ne aşamada?

Şam yönetimi Suriye'nin kuzeyini merkezi yönetime entegre etme çalışmalarını sürdürürken IŞİD'in güvenlik güçlerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, IŞİD militanlarının 23 Şubat'ta Rakka'daki bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda dört güvenlik gücü mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Teyit edilmesi durumunda bu saldırı, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana IŞİD'in Suriye'de gerçekleştirdiği en ölümcül saldırı olacak.

IŞİD saldırıyı direkt üstlenmedi, ancak saldırının örgütün Ahmed Şara hükümetine karşı "yeni bir operasyonlar safhası" ilan etmesinden iki gün sonra geldi.

Rakka'daki saldırıyı üstlenmeyen örgüt, Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki başka saldırıları üstlendi.

IŞİD'in son günlerde saldırı düzenlediği yerler arasında Deyrizor'daki Mayadin kenti de yer alıyor.

Örgüt, Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı askeri harekat başlatıp ülkenin kuzeydoğu vilayetlerini büyük oranda geri almasının ardından faaliyetlerini artırdı.

Şam yönetimi, 2025'te ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katıldı.

Suriye ordusu ve ona bağlı güvenlik güçleri Ocak'ta Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan yerleşim yerlerinin neredeyse tamamını SDG'den aldı.

ABD ordusu ise SDG kontrolünden çıkan bölgede bulunan askeri üslerini boşaltmaya başladı.

ABD bayraklı askeri araçlar, bazıları hala Kürt güçlerin kontrolünde bulunan bölgelerden Kuzey Irak'a çekilirken görüntülendi.

AFP haber ajansına konuşan üç Amerikalı kaynak, ABD'nin bir ay içinde Suriye'den çekilmesini tamamlayacağını söyledi.

'Entegrasyon süreci vaktinde ilerliyor'

Suriye devlet televizyonu, Şam'a bağlı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın 22 Şubat'ta SDG'den bir heyet ile biraraya geldiğini ve tarafların askeri entegrasyon meselesini görüştüğünü yazdı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri konuşlanmalar ve idari alanda atılacak yeni adımlar ele alındığı belirtildi.

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre ayrıca SDG'ye bağlı silahlı güçlerin Suriye ordusuna entegrasyonu da gündeme geldi.

Şam ve SDG arasında neticesinde Suriye'nin Sivil Havacılık Kurumu 21 Şubat'ta Kamışlı Havalimanı'nın kontrolünü devraldı.

Bunun üzerine Suriye basını, SDG'nin merkezi yönetime entegrasyon sürecinin "hızlandığını" yazdı.

Enab Baladi haber sitesi, 23 Şubat'ta yayımladığı bir haberinde Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya girdiğini ve iki bölgedeki tüm idari kurumların Suriye devleti yönetimine geçtiğini yazdı.

Haberde Suriyeli yetkililerin entegrasyon sürecinin "vaktinde" ilerlediğini belirttiği söylendi.

Abdi: 'Anlaşma bozulursa mücadelemizi sürdüreceğiz'

ABD'nin kamu yayıncısı PBS'e açıklama yapan SDG Komutanı Mazlum Abdi, 18 Ocak'ta Şam yönetimi ile imzaladıkları ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının "mevcut koşullar altında elde edilebilecek en iyi sonuç" olduğunu söyledi.

"Bunun Kürtler için en iyi anlaşma olduğunu söylemiyoruz. Ancak, ateşkesi sağlamak, istikrarı tesis etmek ve sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmek için bu anlaşmayı kabul etmek mümkün oldu" dedi.

Kendilerinin özerklik istediğini belirten Abdi, "Ancak mevcut koşullar nedeniyle, Şam hükümetinin bizi kabul etmesinin şartı sadece yerel yönetimdir" dedi.

Abdi, bir soru üzerine "Anlaşma bozulursa sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kürt bölgelerinden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir" ifadesini kullandı.

IŞİD'in hala "çok güçlü" olduğunu ve Suriye'nin büyük şehirlerine girmeye başladığını söyleyen Abdi, "IŞİD istediği zaman saldırı düzenleyebilir. IŞİD'e karşı mücadele şiddetle sürdürülmezse, bu örgüt yeniden dünyaya tehdit oluşturmaya devam edecektir "dedi.

Amerikan askerlerinin geri çekilmesinin iyi bir fikir olmadığını ve bunun "terörle mücadelede, bazı zorlukları beraberinde getireceğini" söyledi.

SDG'ye yakınlığıyla bilinen Hawar Haber Ajansı (ANHA) da entegrasyon konusunda "pozitif adımlar atılmasına karşın hâlâ bazı engellerin olduğunu" yazdı.

Bu engeller arasında Türkiye sınırındaki Kobani kentinin "abluka altında olması ve Ankara'nın desteklediği Suriyeli grupların kent etrafında konuşlanmasını" saydı.

İlgili haberler