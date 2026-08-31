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İran'dan Ürdün'deki Hava Üslerine Misilleme Saldırısı

İran'dan Ürdün'deki Hava Üslerine Misilleme Saldırısı
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İran Devrim Muhafızları, Lark Adası'na yönelik saldırıya misilleme olarak Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerini balistik füzelerle vurdu. Üslerdeki teknik altyapı ve savaş uçaklarının konuşlandığı bölgeler ağır hasar gördü. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki İran kontrolünün zayıflatılamayacağı vurgulanarak, her saldırıya daha güçlü karşılık verileceği belirtildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hava- Uzay Kuvvetleri'nin Lark Adası'na yönelik hava saldırısına karşı misilleme operasyonları düzenlediğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda, üslerdeki 'teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların' hedef alındığı ve üslerde 'ağır hasar' meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, 'Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin' sonuç vermeyeceği de kaydedilerek, "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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