Haberler

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Anlaşmayı Feshetti

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Anlaşmayı Feshetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile eylülde imzalanan işbirliği anlaşmasını, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın IAEA Yönetim Kurulu'na sunduğu karar tasarısının ardından resmen feshetti.

İRAN, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile eylülde imzalanan ve Ajans ile işbirliğinin yeniden başlatılmasını öngören Kahire Anlaşması'nı resmen feshettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'na İran aleyhinde sunduğu karar tasarısının ardından açıklama yaptı. Arakçi, karar tasarısını sunan ülkelerin 'İran'ın iyi niyetini hiçe sayarak, IAEA'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını zedelediğini ve Ajans ile İran arasındaki etkileşim ve iş birliği sürecini aksattığını' bildirdi.

Arakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ağustosta Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getiren süreci başlatmasının ardından IAEA ile eylülde imzalanan iş birliği anlaşmasının geçerli olmadığını söyledi. Arakçi, "Bugün de IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye gönderilen resmi mektupta bu mutabakatın artık geçerli olmadığı ve feshedildiği duyuruldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.