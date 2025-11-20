İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Anlaşmayı Feshetti

İRAN, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile eylülde imzalanan ve Ajans ile işbirliğinin yeniden başlatılmasını öngören Kahire Anlaşması'nı resmen feshettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'na İran aleyhinde sunduğu karar tasarısının ardından açıklama yaptı. Arakçi, karar tasarısını sunan ülkelerin 'İran'ın iyi niyetini hiçe sayarak, IAEA'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını zedelediğini ve Ajans ile İran arasındaki etkileşim ve iş birliği sürecini aksattığını' bildirdi.

Arakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ağustosta Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getiren süreci başlatmasının ardından IAEA ile eylülde imzalanan iş birliği anlaşmasının geçerli olmadığını söyledi. Arakçi, "Bugün de IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye gönderilen resmi mektupta bu mutabakatın artık geçerli olmadığı ve feshedildiği duyuruldu" ifadelerini kullandı.