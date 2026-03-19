İran Savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

ABD-İsrail'in İran'da dönük 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 20'nci gününde sürüyor.

Washington, askeri stratejisini hava saldırılarından kara operasyonlarına genişletmeyi tartışıyor. Reuters'a konuşan yetkililer, ABD'nin stratejik bölgeleri kontrol altına almak için kara gücü kullanabileceğini belirtti. Reuters'ın raporuna göre, olası bir kara müdahalesinde öncelikli olarak üç bölgeye odaklanılacak.

İŞTE ASKER ÇIKARILMASI DÜŞÜNÜLEN 3 BÖLGE

Hürmüz Boğazı kıyıları: Petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla İran'ın kıyı şeridinde tampon bölgeler oluşturulması ve füze bataryalarının karadan etkisiz hale getirilmesi.

Hark Adası: İran'ın petrol ihracatının %90'ının yapıldığı bu stratejik adanın tamamen kontrol altına alınması. Uzmanlar, adadaki altyapıyı tamamen yok etmenin maliyetli olacağını, bu nedenle "ele geçirip yönetmenin" daha mantıklı bir seçenek olarak görüldüğünü belirtiyor.

Uranyum depoları: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını güvence altına almak veya ABD'ye nakletmek. Bu operasyonun, Amerikan Özel Kuvvetleri (Special Forces) için en riskli ve karmaşık görev olacağı ifade ediliyor.

NİHAİ KARAR VERİLMEDİ

Beyaz Saray'dan bir yetkili, kara harekatı konusunda henüz nihai bir kararın verilmediğini ancak Başkan Trump'ın bu opsiyonu seçenekler arasında tuttuğunu söyledi. ABD'nin temel hedeflerinin; İran'ın balistik füze kapasitesini sıfırlamak, donanmasını tamamen yok etmek, bölgesel vekil gruplarla bağını kesmek ve nükleer silah sahibi olmasını kalıcı olarak engellemek olduğu vurgulandı.

ABD DAHA FAZLA ASKER SEVK ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

ABD, Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesine ek olarak binlerce asker daha konuşlandırmayı değerlendiriyor. Trump'ın bu kararı operasyonları "güçlendirmek" amacını taşıdığı belirtiliyor.

"İRAN'IN URANYUM ZENGİNLEŞTİRME PROGRAMI FELÇ EDİLDİ"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, yürütülen hava operasyonlarına ilişkin önemli bir detay paylaştı. Gabbard, İran'ın uranyum zenginleştirme programının ağır bombardımanlarla felç edildiğini ve yeraltı tesislerinin girişlerinin "özel mühimmatlarla betonlanarak kapatıldığını" açıkladı.

PENTAGON 200 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE İSTEDİ

Sahada bunlar yaşanırken Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.

Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen yanıt vermediği iddia edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

Kaynak: Haberler.com