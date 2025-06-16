İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti

İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti
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İsrail ile İran arasında artan askeri gerilim dünya genelinde diplomatik yankı uyandırırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi bir açıklamayla İran'a açık destek verdi. İsrail'in saldırılarını "emperyalist provokasyon" olarak tanımlayan Kim, Tahran'la dayanışma mesajı verdi.

Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında artan askeri gerilim, uluslararası arenada yeni saflaşmalara yol açıyor. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik düzenlediği hava saldırılarına, İran füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi. Çatışmalar bölge genelinde tansiyonu yükseltirken, küresel güçlerin tepkileri de birbirinden farklı oldu.

KİM KİMDEN YANA?

ABD ve İngiltere, İsrail'e destek açıklamaları yaparken; Rusya ve Çin, diplomatik düzeyde İran'ın yanında olduklarını bildirdi. Bölgesel müttefiklerden Suriye ve Lübnan da İran'a destek veren ülkeler arasında yer aldı.

İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti

KUZEY KORE LİDERİ DE "İRAN" DEDİ

Son olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Kim, İsrail'in saldırılarını "emperyalist bir provokasyon" olarak nitelendirdi ve Pyongyang yönetiminin İran'ın yanında olduğunu açıkladı. Kim Jong-un'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Müttefikimiz İran'a yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla karşılık vereceğiz. Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz."

İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti

ASYA'DAN ORTA DOĞU'YA UZANIYOR

Kuzey Kore'nin bu çıkışı, Pyongyang yönetiminin yalnızca Asya'daki değil, Ortadoğu'daki dengeler üzerinde de etki kurma arzusunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tutumun hem nükleer diplomasi hem de güvenlik politikaları açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMaraşlı:

Eger kim jong devreye girerse bir günde israil diye birşey kalmaz.

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