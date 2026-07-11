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İran: ABD anlaşmayı ihlal ederse karşılık vereceğiz

İran: ABD anlaşmayı ihlal ederse karşılık vereceğiz
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda kararlı bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Kalibaf, ABD'ye güvenmediklerini ve savaşın İran'ın teslim olmasıyla sona ermeyeceğini vurguladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini bildirdi.

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, İran'a giden Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Ahmed Muzani ile görüştü. Kalibaf, görüşmede, ABD ile müzakerelerin yalnızca savaşa hazır olanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydederek, Washington'ın Tahran ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini belirtti.

ABD'lilere güvenmediklerini, müzakereler sırasında bunu ABD Başkan Yardımcısı James D. Vance'a da söylediğini aktaran Kalibaf, "ABD anlaşmayı ihlal ederse ABD'ye karşı kararlı bir şekilde duracağız. Savaşı sona erdirmek tüm ülkeler için öncelikli bir konu ancak herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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