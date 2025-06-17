İran, İsrail'i iki kent için uyardı: Derhal terk edin, bu sefer farklı olacak

İran, İsrail'i iki kent için uyardı: Derhal terk edin, bu sefer farklı olacak
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İran, İsrail'i iki kent için uyardı: Derhal terk edin, bu sefer farklı olacak
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İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa için tahliye çağrısında bulunarak "Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar caydırıcılık için bir uyarı niteliğindeydi, cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleştirilecek" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TEL AVİV VE HAYFA İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

Musevi, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa için tahliye çağrısında bulunarak, başta bu iki kent olmak üzere işgal altındaki topraklarda yaşayanların hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

İran, İsrail'i iki kent için uyardı: Derhal terk edin, bu sefer farklı olacak

"CEZALANDIRICI OPERASYON YAKINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

İsrail'e yönelik saldırıların şiddetin artacağı sinyalini veren Musevi, "Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar caydırıcılık için bir uyarı niteliğindeydi, cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleştirilecek" dedi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran, İsrail'i iki kent için uyardı: Derhal terk edin, bu sefer farklı olacak

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede saldırılarında ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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