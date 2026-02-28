Haberler

İran, İsrail'e misilleme saldırısı başlattı / Video eklendi

İran, İsrail'e misilleme saldırısı başlattı / Video eklendi
Güncelleme:
İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına yanıt olarak ülkeye yönelik kapsamlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının 'ilk dalgasını' başlattığını duyurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına yanıt olarak ülkeye yönelik kapsamlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının 'ilk dalgasını' başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin ortak operasyonuna karşı misilleme harekatının başladığı bildirildi. Söz konusu açıklamada, 'düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanca ve suç teşkil eden saldırganlığına yanıt olarak', İsrail hedeflerine karşı kapsamlı balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ilk dalgasının başlatıldığı kaydedildi.

İSRAİL GENELİNDE SİREN SESLERİ

İran'ın misilleme açıklamasının ardından başkent Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere İsrail'in kuzey, güney ve orta kesimlerinde peş peşe siren sesleri yankılanmaya başladı. İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin tespit edildiğini doğrulayarak, hava savunma sistemlerinin tehditleri havada imha etmek için aktif olarak çalıştığını duyurdu. Uyarı alan bölgelerdeki tüm sivillere derhal bomba sığınaklarına ve güvenli odalara girmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, art arda gerçekleştirilen füze saldırılarında şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmediğini bildirdi. İsrail savunma kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, ülkenin kuzeyine fırlatılan en az iki balistik füzeden birinin açık alana düştüğü, orta kesimleri hedef alan bir diğer füzenin ise hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği aktarıldı. İsrail ordusu, yeni füze dalgalarının beklendiğini belirterek halkı teyakkuzda kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
