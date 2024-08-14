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İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz

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Bu hafta İsrail ve Hamas arasında yapılması beklenen görüşmeden ateşkes anlaşması çıkması halinde İran, İsrail'e yönelik misilleme yapmaktan vazgeçebileceği sinyalini verdi.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın 313'üncü gününde gözler İsrail'e intikam saldırısı düzenlemesi beklenen İran'da… Saldırı için zaman daralırken ABD, korku içinde bekleyen İsrail'e devasa silah satışını onaylayarak bir kez daha yardıma koştu. İran ve Hizbullah'ın saldırıdan vazgeçmesinin tek yolu olduğunu söyleyen üst düzey yetkililer ise yarın gerçekleşmesi beklenen müzakereleri işaret etti.

ATEŞKES OLURSA MİSİLLEME YOK

Reuters Haber Ajansı'na bilgi veren üç İranlı yetkili, Hamas Siyasi Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasına karşı İran'ın, İsrail'e saldırı planından ancak İsrail ve Hamas arasında ateşkes olması halinde vazgeçilebileceğini söyledi.

İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz

DOĞRUDAN BİR SALDIRI BAŞLATACAKLAR

İsmi açıklanmayan İranlı üst düzey yetkililerden biri, İran'ın Hizbullah gibi müttefikleriyle birlikte ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ya da İsrail'in müzakereleri sürüncemede bıraktığının düşünülmesi halinde doğrudan bir saldırı başlatacaklarını söyledi. Kaynaklar, İran'ın karşılık vermeden önce görüşmelerin ne kadar ilerlemesine izin vereceğine dair herhangi bir yorum yapmadı.

İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz

İSİMLERİNİN GİZLİ KALMALARINI İSTEDİLER

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Haniye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ün art arda öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaş riskinin artmasıyla birlikte İran'ın, son günlerde Batılı ülkeler ve ABD ile İsrail'e yönelik misillemenin nasıl olacağı konusunda yoğun bir diyalog içinde olduğunu belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (8)

sade vatandaş:

israili tanıdığım sevdiğim onayladığım taraf olarak tuttuğum yok ama hiç bir müslümanın durup dururken hamasın israile saldırarak filistinlileri katletmeleri ülkelerini yakıp yıkmalarına bahane üretmelerine neden olduğunu sorgulamıyor bu katliamda hamasın büyük sorumluluğu var saldırıyı başlatan hamas onca insan öldükten sakat evsiz yurtsuz kaldıktan sonra şimdi çıkmışlar ateşkes yapalım diyorlar

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DODOK DODOK:

İran'ın yapabilecek olduğu misilleme, sembolik gösteriyi öteye geçemez...

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Mehmet Yarba:

İranın şartı iyi; en azından daha çok Gazzeli garibanın öldürülmesi önlenmiş olacak ! İran olacak bir savaşın neticesinin çok kötü olacağını n da bilincinde görünüyor.

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VEFA:

Acem oyunlarından daha güzel entrika var mıdır ki? Olan Haniye'ye oldu. Garibim altın tepside sunuldu İsrail'e!...

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1gerceklerinsesi:

Hahah ne komik bir haber ya. "Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklar" ha kirva? Hahahaha. Bu israil medyayı nasil ele gecirmis boyle arkadas. Ne guzel senaryolar bunlar ya

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Tahsin Dönmez:

İran hiçbir zaman müslümanın yanında olmamıştır.

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E Demir:

Bak yaparım ha, yaparım, tutmayın. Seni şu gün, şu saatte, şurandan, şu yöntemle vuracağım. Yorum yok.

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