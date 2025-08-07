İran, İsrail'e istihbarat bilgisi aktaran nükleer bilim insanını idam etti

İran, İsrail'e istihbarat bilgisi aktaran nükleer bilim insanını idam etti
Güncelleme:
İran, İsrail istihbarat servisi Mossad'a gizli bilgi aktardığı iddiasıyla yargılanan nükleer bilim insanı Roozbeh Vadi'yi idam etti. İran Atom Enerjisi Kurumu'nda nükleer uzman olarak görev yapan Vadi, İsrail'e gizli bilgiler aktardığı gerekçesiyle suçlu bulundu ve idam edildi.

İran, İsrail istihbarat servisi Mossad'a gizli bilgi aktardığı iddiasıyla yargılanan nükleer bilim insanı Roozbeh Vadi'yi idam etti. Bu olay, İran'ın yabancı casusluk şüphelilerine yönelik baskıyı artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nda nükleer uzman olarak görev yaptığı bildirilen Vadi, "gizli bilgileri" İsrail'e aktardığı gerekçesiyle suçlu bulunarak Çarşamba günü asılarak idam edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Online haber ajansı, Vadi'nin Mossad tarafından çevrim içi ortamda işe alındığını ve daha sonra Viyana'da beş kez ajanlarla yüz yüze görüştüğünü iddia etti.

Sızdırılan bilgilerle, İsrail'in "Yükselen Aslan Operasyonu" sırasında hedef alınan ve kimliği açıklanmayan bir İranlı nükleer bilim insanının suikaste uğradığı öne sürüldü. Bu operasyon, Tahran'daki nükleer ve askeri altyapıyı hedef alan 12 günlük bir saldırıydı.

Haberde, Vadi'nin hassas devlet sırlarına erişimi olan "önemli ve hassas bir kurumda" görev yaptığı vurgulandı. İran Yüksek Mahkemesi'nin kararı onaylamasının ardından infazın gerçekleştiği belirtildi.

Yerel sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre Vadi, 2024 Şubat ayındaki tutuklanmasından bu yana Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutuluyordu.

Haziran ayında yaşanan bu gerilimli süreçte, İsrail'in başkent Tahran ve çevresine yönelik 900'den fazla saldırı gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda devrim muhafızları komutanları, nükleer bilim insanları ve yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran, saldırının ardından Mossad ile bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda kişiyi tutukladı ve bazılarını da idam etti. The Telegraph'a göre, yalnızca son iki hafta içinde, İsrail adına ülkeye "suikast ekipmanı" sokmakla suçlanan üç kişi idam edildi.

İran İstihbarat Bakanlığı, Mossad, CIA ve MI6 gibi yabancı istihbarat ağlarına karşı "yorulmak bilmeyen bir mücadele" yürüttüğünü ileri sürdü. Ancak insan hakları örgütleri, bu davaların hızlı ve adil olmayan süreçlerle yürütüldüğüne dikkat çekiyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
title
