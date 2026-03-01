Haberler

İran, intikam işareti olarak Jamkaran Camisi Kubbesine kırmız bayrak dikti

İran, intikam işareti olarak Jamkaran Camisi Kubbesine kırmız bayrak dikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından sembolik bir harekete imza attı. İntikam işareti olarak Jamkaran camisinin kubbesine bayrak dikildi. Bu eylem, İran'ın son dönemdeki politik duruşunu simgeliyor ve uluslararası toplumda çeşitli yorumlara neden oluyor.

Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak operasyonu sonucu öldürülmesinin ardından, İran'da sembolik bir adım atıldı. Ülkede intikam ve direnişin simgesi olarak bilinen kırmızı bayrağın, Jamkaran Camii kubbesine asıldığı bildirildi.

İran kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kum kentinde bulunan ve Şii inancında özel bir yere sahip olan Jamkaran Camii'nin kubbesinde kırmızı bir bayrağın dalgalandığı görüldü. Kırmızı bayrak, İran'da ve Şii geleneğinde "intikam" ve "haksız yere dökülen kanın hesabının sorulacağı" mesajı olarak yorumlanıyor.

Resmî makamlardan konuya ilişkin net bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddialar uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Bölgedeki gerilimin daha da artabileceği değerlendirmeleri yapılırken, Orta Doğu'daki dengelerin bu gelişmeden nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

Uzmanlar, Jamkaran Camii'ne bayrak asılmasının daha önce de kritik dönemlerde sembolik bir mesaj olarak kullanıldığını hatırlatıyor. Bu tür adımların doğrudan askerî bir hamle anlamına gelmediği, ancak güçlü bir siyasi ve dini mesaj taşıdığı belirtiliyor.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

Savaşta bir ilk: İran füzeleri Avrupa Birliği sınırlarının içine girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

İran'a saldıran İsrail'e komşusundan ağır darbe
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum