İran, intikam işareti olarak Jamkaran Camisi Kubbesine kırmız bayrak dikti

Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak operasyonu sonucu öldürülmesinin ardından, İran'da sembolik bir adım atıldı. Ülkede intikam ve direnişin simgesi olarak bilinen kırmızı bayrağın, Jamkaran Camii kubbesine asıldığı bildirildi.

İran kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kum kentinde bulunan ve Şii inancında özel bir yere sahip olan Jamkaran Camii'nin kubbesinde kırmızı bir bayrağın dalgalandığı görüldü. Kırmızı bayrak, İran'da ve Şii geleneğinde "intikam" ve "haksız yere dökülen kanın hesabının sorulacağı" mesajı olarak yorumlanıyor.

Resmî makamlardan konuya ilişkin net bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddialar uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu. Bölgedeki gerilimin daha da artabileceği değerlendirmeleri yapılırken, Orta Doğu'daki dengelerin bu gelişmeden nasıl etkileneceği merak konusu oldu.

Uzmanlar, Jamkaran Camii'ne bayrak asılmasının daha önce de kritik dönemlerde sembolik bir mesaj olarak kullanıldığını hatırlatıyor. Bu tür adımların doğrudan askerî bir hamle anlamına gelmediği, ancak güçlü bir siyasi ve dini mesaj taşıdığı belirtiliyor.