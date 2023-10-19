İran'ın 'Zaman doldu' paylaşımına İsrail'den rest: Gel gel

İsrail ve İran'ın farklı ülkelerdeki büyükelçilikleri arasında adeta sosyal medya savaşı başladı. Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği dün X platformu üzerinden "Zaman doldu" paylaşımı yaptı. İsrail'in ABD Büyükelçiliği ise bu paylaşıma "Gel gel" karşılığını verdi.

İsrail'in 50 yıl sonra ilk kez resmi savaş ilan etmesine yol açan Hamas'ın 7 Ekim saldırısı, Ortadoğu'daki fay hatlarının tetiklenmesine yol açtı. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna aynı gün Gazze'ye hava saldırılarıyla misillemede bulunan İsrail, 365 kilometrekarelik şeridi tamamen kuşattı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bölgede sürecin en başından beri Hamas'a desteğini açıklayan İran ile İsrail arasındaki gerilim sosyal medyaya da yansıdı.

İSRAİL TARAFI RESTİ ÇEKTİ: GEL GEL

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği dün X platformu üzerinden "Zaman doldu" paylaşımında bulundu. İsrail'in ABD Büyükelçiliği ise bu paylaşıma ünlü film serisi Matrix üzerinden yanıt verdi. Filmdeki ana karakter NEO'un ajanlara yönelik "Gel gel" yaptığı sahneyi aynen alıntılayıp paylaşan elçilik, dünya medyasında infial yarattı.

İşte sosyal medyadaki o diyalog;

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Günlerdir dünyanın gözü önünde devam eden saldırılarda çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti.