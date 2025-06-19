İran'ın İsrail'i vurduğu anlar canlı yayına yansıdı

İran'ın İsrail'i vurduğu anlar canlı yayına yansıdı
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İran'ın İsrail'i vurduğu anlar canlı yayına yansıdı
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İran'ın fırlattığı 20'den fazla füze Tel Aviv ve Necef'te 4 noktaya isabet etti. Birüssebi'deki Soroka Hastanesi hedef alınırken, saldırılarda 65 kişi yaralandı. O anlar canlı yayına yansıdı.

İran, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresine ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet etti.

İRAN 4 NOKTAYI VURDU

İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

İran'ın İsrail'i vurduğu anlar! Canlı yayına yansıdı

65 KİŞİ YARALANDI

Saldırının ardından ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ağır durumdaki 3 hastanın ve orta durumdaki 2 hastanın yanı sıra 65 kişinin patlama ve şarapnel etkisiyle hafif yaralandığı kaydedildi.

FÜZELERİN İSRAİL'İ VURDUĞU ANLAR CANLI YAYINDA

İran'ın sabah saatlerinde vurduğu Tel Aviv'e füzelerin düştüğü anlar canlı yayına yansıdı. Görüntülerde füzelerin binalara isabet ettiği ve yoğun dumanlar çıktığı görülüyor.

İran'ın İsrail'i vurduğu anlar! Canlı yayına yansıdı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdehide:

Ey İran Reisin bilgisinden ve tecrübesinden faydalandığın çok belli yoksa roketin israile giremezdi bile. Gel Reise tabi olduğunu açıkla Reis tam olarak işe girerse İsraili yok eder müthiş dehasıyla

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Demekki neymiş hz ali daha üstün

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İran'ın İsrail'i vurduğu anlar canlı yayına yansıdı

İran'ın İsrail'i vurduğu anlar canlı yayına yansıdı
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