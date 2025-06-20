İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füzenin parçaları Ürdün'ün Akabe kentine düştü

İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarında fırlattığı bir füzenin parçalarının Ürdün'ün Akabe kentinde iki ayrı bölgeye düştüğü belirtildi.

BİR ARAÇ İLE BİR EVİN BALKONUNA ŞARAPNELLER DÜŞTÜ

Ürdün'ün El-Memleke televizyonunun haberine göre, Ürdün'ün güneyindeki Akabe ilinin 9. ve 10. bölgelere şarapnel parçası düştüğü aktarıldı. Güvenlik güçlerinin füze parçalarının düştüğü bölgeleri kordon altına aldığı ifade edilen haberde, olayda şarapnellerin bir aracın üzerine ve bir evin balkonuna düştüğü kaydedildi.

HALKA AÇIK ALANLARDA TOPLANMAMA ÇAĞRISI

Füze parçalarının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığı bilgisine yer verilirken, Ürdünlü yetkililer vatandaşları hava saldırılarında düşen nesnelerden korunmak için dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Bu kapsamda Ürdün'dekilere açık alanlarda toplanmama, siren sesleri duyulduğunda iç kısımlarda oturma ve pencerelerden uzak durmanın yanı sıra düşen nesnelere yaklaşmama çağrısı yapıldı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.