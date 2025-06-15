İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz
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İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz
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İran'ın İsrail'e yönelik gece boyunca devam eden balistik ve hipersonik füze saldırıları ülkeyi deyim yerindeyse alev alev yaktı. İran ordusu Rehovot ve Bat Yam kentlerine misilleme saldırısı yaparken kentteki büyük enkaz sabah saatlerinde net bir şekilde görüntülendi.

İsrail'e gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı. Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti.

İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarının sürüyor.

İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

BİLİM ENSTİTÜSÜ FÜZELERİN HEDEFİ OLDU

Öte yandan, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu. Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

BAZI BİNALARIN YIKILMA TEHLİKESİ BULUNUYOR

Öte yandan İran'ın füze saldırısında başkent Tel Aviv'de hedef alınan bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin kentte isabet ettiği bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesi bulunduğunu duyurdu.

İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatandaş:

demir kubbeniz çalışmadı mı çocuk katilleri

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Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

İslam dünyasının lideri İran Selam sana

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Haber Yorumlarıknn_karani:

ellerin dert görmesin İran duamız seninle

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Haber YorumlarıXeyati 2:

İran'ı ordusunu tebrik ediyorum en azından yüreklere su serptiler. İsrail katil şebekesine dışını gösterdiler inşaallah devam gelir.

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Tamam, yanlış, ama, dahası da gelsin, çok.

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