İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken yaralı sayısı ise 1139 oldu.
İran'ın güneyindeki Şahid Racai Limanı'nda dün meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. İran Devlet Televizyonu, patlamada en az 1.139 kişinin de yaralandığını bildirdi.
RIHTIM BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI
Yerel medyaya göre, cumartesi günü yerel saatle 12:30 civarında (08:30GMT) Shahid Rajaee Limanı'nın konteyner rıhtım bölgesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre patlamanın meydana geldiği yerin yakınlarında yanıcı maddelerin bulunduğu belirtildi.
YANGININ ARDINDAN PATLAMA MEYDANA GELDİ
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 40 derecelik sıcaklık ve yanıcı maddelerin birikmesi nedeniyle küçük çaplı yangının kısa sürede yayılarak patlamaya yol açtığı belirtildi.
Güney Hürmüzgan eyaletinde bulunan stratejik öneme sahip liman, Hürmüz Boğazı'nın kuzey kıyısındaki Bender Abbas limanının yaklaşık 15 kilometre (9,3 mil) güneybatısında yer almaktadır.