Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

12 gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
Bakan Şimşek'in pantolonu yanlışlıkla Asil Gök'ün evine gitti

"Bizim evde şu anda Mehmet Şimşek'in pantolonu var"

İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken yaralı sayısı ise 1139 oldu.

İran'ın güneyindeki Şahid Racai Limanı'nda dün meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. İran Devlet Televizyonu, patlamada en az 1.139 kişinin de yaralandığını bildirdi.

RIHTIM BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI

Yerel medyaya göre, cumartesi günü yerel saatle 12:30 civarında (08:30GMT) Shahid Rajaee Limanı'nın konteyner rıhtım bölgesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre patlamanın meydana geldiği yerin yakınlarında yanıcı maddelerin bulunduğu belirtildi.

İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

YANGININ ARDINDAN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 40 derecelik sıcaklık ve yanıcı maddelerin birikmesi nedeniyle küçük çaplı yangının kısa sürede yayılarak patlamaya yol açtığı belirtildi.

İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Güney Hürmüzgan eyaletinde bulunan stratejik öneme sahip liman, Hürmüz Boğazı'nın kuzey kıyısındaki Bender Abbas limanının yaklaşık 15 kilometre (9,3 mil) güneybatısında yer almaktadır.

İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCHP Savar:

CHP yapmıştır

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKALEM:

Tedbirli olmak, Dinimiz İslam'ın en çok önemsediği kurallardandır; ama nedense günümüz İslam topluları hiç de tedbirli değildirler; kendilerine yazık ediyorlar !

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Bunlar hep ABD'nin oyunları

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.