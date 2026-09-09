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Ünlü iş adamının kaldığı otel odasında skandal

Ünlü iş adamının kaldığı otel odasında skandal
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre 2 erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi iş adamı Ş.T. tutuklandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre 2 erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi iş adamı Ş.T. tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos günü Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla bulunuyordu. Ekiplerin ihbar üzerine otele gitmesiyle iş adamı Ş.T. yakalandı. Ş.T. emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.T. cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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