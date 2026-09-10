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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları tamamlandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde ilk haftanın ikinci gününde toplam 6 karşılaşma oynandı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona – Feyenoord: 5-1

Stuttgart – Viking: 3-1

Liverpool – Atletico Madrid: 2-1

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava: 6-1

Sporting – Galatasaray: 3-1

Napoli – Arsenal: 0-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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